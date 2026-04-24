Se accidenta camión cargado con grava

Un camión materialista cargado de grava por poco se vuelca en la carretera a Matehuala, el peso le ganó y terminó recargado sobre el acotamiento.

Fue al mediodía de este jueves cuando el camión tipo volteo de color rojo, circulaba por la carretera a Matehuala en dirección de sur a norte.

Fue en el kilómetro 14, a la altura de la entrada a la comunidad de La Palma, en Soledad, en donde el conductor realizó maniobra intempestiva para esquivar a otro vehículo y en eso el peso le ganó, por lo que finalmente quedó ladeado sobre su costado izquierdo en la contención del acotamiento.

En este percance no hubo personas lesionadas y agentes de la Policía Vial de Soledad llegaron a tomar conocimiento, la grava que transportaba el camión tuvo que ser cambiada a otra unidad a fin de poder moverlo de su posición final.

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