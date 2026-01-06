Se ahoga jovencito en presa de La Tinaja

Un joven de 19 años de edad perdió la vida ahogarse en una presa de la comunidad La Tinaja, perteneciente a Soledad de Graciano Sánchez, había acudido a pescar y al entrar a las aguas ya no pudo salir puesto que aparentemente no sabía nadar.

El fallecido fue identificado con el nombre de Alan de David de 19 años de edad, originario de la misma comunidad cuyo cuerpo fue rescatado por personal de Protección Civil y Bomberos, aunque por desgracia ya sin vida.

Según los hechos, fue la tarde del domingo cuando el joven acudió a pescar a la presa denominada El Tajo, ubicada cerca de la comunidad de La Tinaja.

No obstante, en determinado momento se metió el agua sin saber nadar y otras personas que se encontraban presentes se percataron que se hundió y aunque hicieron todo lo posible por ayudarlo no pudieron hacerlo, llamando entonces a los cuerpos de emergencia con la esperanza de que lo sacaron con vida.

Al lugar se desplazaron socorristas de Protección Civil Estatal, Protección Civil de Soledad y del Cuerpo de Bomberos, quienes estuvieron buscando entre el agua hasta encontrar al infortunado que para entonces y debido al tiempo transcurrido ya estaba sin vida, siendo sacado a la orilla del embalse para que el resto de las autoridades realizaran las diligencias.

Más tarde acudió personal de Servicios Periciales para realizar el levantamiento del cuerpo, que fue enviado al Servicio Médico Legista para ser entregado a los familiares una vez que lo reclamaran y que se llevaran a cabo los trámites ante el Ministerio Público.