Se desprende caja de camión en la carretera 57 a la altura de La Pila

La tarde de este miércoles, alrededor de las 15:30 horas, un camión de transporte de materiales desechables industriales sufrió un incidente en la lateral de la carretera 57, justo en la entrada de la delegación La Pila, cuando la caja del vehículo se desprendió del riel del chasis.

Según los primeros reportes, el camión circulaba con dirección hacia el distribuidor Juárez. Al llegar a la entrada de La Pila, el conductor realizó un giro a la izquierda a exceso de velocidad, lo que ocasionó que la caja se desprendiera de su soporte principal. La unidad continuó su marcha de forma parcial con la caja arrastrándose o quedando sobre la vía.

Afortunadamente, no se reportaron lesionados; los daños se limitaron a pérdidas materiales. Al sitio acudieron elementos de la Guardia Civil Estatal, los cuales tomaron conocimiento de lo sucedido y aseguraron el área para evitar riesgos en el tránsito vehicular.

