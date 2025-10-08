logo pulso
Seguridad

Cierran desnivel de glorieta del Real Inn tras lluvia

Por Redacción

Octubre 08, 2025 03:34 p.m.
A
Cierran desnivel de glorieta del Real Inn tras lluvia

La Policía Vial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) determinó el cierre en el desnivel de la glorieta poniente, a la altura del Real Inn, en ambos sentidos.

Esto, tras la lluvias registrada este miércoles en la zona metropolitana, por lo que "encontrarás abanderamiento y presencia de oficiales. Atiende indicaciones", señaló la corporación.

También, informó que se mantiene el cierre de la lateral de Salvador nava, en el tramo de Tatanacho a Mariano Jiménez. 

El reporte completo: 

SLP

Redacción

A puñaladas, sujeto mata a un perro; fue detenido
A puñaladas, sujeto mata a un perro; fue detenido

A puñaladas, sujeto mata a un perro; fue detenido

SLP

Huasteca Hoy

Los hechos, este martes en la colonia Colinas del Valles

Abate la GCE a dos presuntos sicarios en Ahualulco
Abate la GCE a dos presuntos sicarios en Ahualulco

Abate la GCE a dos presuntos sicarios en Ahualulco

SLP

Pulso Online

Operaban para un grupo criminal en SLP, Guanajuato y Jalisco, informó la SSPC

Cae en Veracruz sujeto tras estafar a limonero
Cae en Veracruz sujeto tras estafar a limonero

Cae en Veracruz sujeto tras estafar a limonero

SLP

PULSO