Cierran desnivel de glorieta del Real Inn tras lluvia
La Policía Vial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) determinó el cierre en el desnivel de la glorieta poniente, a la altura del Real Inn, en ambos sentidos.
Esto, tras la lluvias registrada este miércoles en la zona metropolitana, por lo que "encontrarás abanderamiento y presencia de oficiales. Atiende indicaciones", señaló la corporación.
También, informó que se mantiene el cierre de la lateral de Salvador nava, en el tramo de Tatanacho a Mariano Jiménez.
El reporte completo:
