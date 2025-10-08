Cierran desnivel de glorieta del Real Inn tras lluvia

La Policía Vial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) determinó el cierre en el desnivel de la glorieta poniente, a la altura del Real Inn, en ambos sentidos.

Esto, tras la lluvias registrada este miércoles en la zona metropolitana, por lo que "encontrarás abanderamiento y presencia de oficiales. Atiende indicaciones", señaló la corporación.

También, informó que se mantiene el cierre de la lateral de Salvador nava, en el tramo de Tatanacho a Mariano Jiménez.

El reporte completo:

