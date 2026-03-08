logo pulso
Seguridad

Se estampa automóvil en contención del Periférico

Por Redacción

Marzo 08, 2026 03:00 a.m.
A
Un automóvil sufrió daños considerables luego de impactarse contra el muro de contención cuando circulaba por el Anillo Periférico Norte, en la cima del puente Papagayos.

Fue cerca de las once de la mañana de este sábado, cuando un automóvil Chevrolet Aveo de color blanco, circulaba sobre el Anillo Periférico con dirección de la carretera a Zacatecas hacia Villa Magna.

No obstante, al tomar el puente de Papagayos, ya en la cima el conductor perdió el control del volante y de esta forma el carro dio un medio giro para así chocar la parte posterior contra el muro que divide ambos carriles, quedando un tramo de lado y también se rompió la malla superior.

Luego del accidente, elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, llegaron al sitio a tomar conocimiento y abanderar el área para evitar otros percances.

El automóvil acabó con la defensa trasera desprendida y otros daños en neumático y suspensión trasera izquierda, por lo que ya no pudo seguir rodando y tuvo que ser retirado con una grúa.

Por suerte no hubo personas lesionadas en este caso pero se esperaba que el conductor se hiciera cargo de los daños ocasionados.

