Se incendia vegetación en camino a Palomas

Por Redacción

Marzo 05, 2026 03:00 a.m.
A
Un incendio registrado la noche de este martes en las inmediaciones del Libramiento Oriente fue atendido de inmediato por los cuerpos de emergencia. Personal de Protección Civil Estatal, actúo de manera coordinada con otras autoridades para controlar lo más pronto posible el siniestro que afectó la vegetación en Camino a Palomas perteneciente a Soledad de Graciano Sánchez.

Elementos trabajaron intensamente en la zona realizando diversas maniobras hasta lograr el control del fuego. Solo se reportan daños a la vegetación del lugar sobre una superficie aproximada de 70 hectáreas.

Reporta cualquier incendio ocasionado intencionalmente a las líneas de emergencia 911 y 089 para denuncia anónima, tu reporte será de gran ayuda.

