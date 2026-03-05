Se incendia vegetación en camino a Palomas
Un incendio registrado la noche de este martes en las inmediaciones del Libramiento Oriente fue atendido de inmediato por los cuerpos de emergencia. Personal de Protección Civil Estatal, actúo de manera coordinada con otras autoridades para controlar lo más pronto posible el siniestro que afectó la vegetación en Camino a Palomas perteneciente a Soledad de Graciano Sánchez.
Elementos trabajaron intensamente en la zona realizando diversas maniobras hasta lograr el control del fuego. Solo se reportan daños a la vegetación del lugar sobre una superficie aproximada de 70 hectáreas.
Reporta cualquier incendio ocasionado intencionalmente a las líneas de emergencia 911 y 089 para denuncia anónima, tu reporte será de gran ayuda.
no te pierdas estas noticias
Un herido, tras choque en bulevar Españita y Circuito Potosí
Redacción
El reporte fue después de las 11:00 de la mañana
Detiene a mujer por maltrato infantil y rescatan a menores
Redacción
La mujer fue puesta a disposición de FGE