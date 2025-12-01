Separan del cargo a elementos de la GCE exhibidos en video

La Guardia Civil Estatal (GCE) informó que dos elementos operativos fueron separados de sus funciones desde el pasado viernes, luego de que en redes sociales circulara un video donde aparecen como posibles participantes en actos que podrían constituir violaciones a sus funciones y una falta administrativa.

De acuerdo con la corporación, al conocer el material en donde aparentemente los policías piden "para el refresco" se activaron de inmediato los protocolos internos, notificando a los agentes sobre su situación administrativa y canalizando el caso a la Comisión de Honor y Justicia, instancia encargada de realizar la investigación con imparcialidad y determinar responsabilidades.

La GCE señaló que, de manera paralela, ambos elementos deberán enfrentar su situación jurídica de forma individual ante las autoridades competentes, sin respaldo institucional, bajo la política de cero tolerancia a conductas que vulneren la ley o la confianza ciudadana.

La corporación también hizo un llamado a cualquier persona que considere haber sido víctima de los elementos señalados a presentar denuncia ante la propia Secretaría o ante la Fiscalía General del Estado, a fin de integrar las carpetas correspondientes.

En caso de acreditarse responsabilidad, la Comisión de Honor y Justicia podrá determinar la baja definitiva e irrevocable de los agentes, quienes no podrán incorporarse a ninguna otra corporación policial del país, conforme a la normativa vigente.

PIDE GALLARDO CESE INMEDIATO

Después que el pasado fin de semana se viralizó un video donde un guardia civil pide "para el refresco" al conductor de un automóvil, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona afirmó que el elemento policial deberá ser cesado de inmediato.

En la videograbación, se observa cómo el oficial se acerca al conductor y le solicita la famosa "mordida", sin embargo, destaca que el material audiovisual está editado, por lo cual, no están claras las circunstancias en que sucedió el hecho.

Previo a encabezar la segunda entrega de equipamiento e implementos agrícolas del Programa Emergente de Apoyo a la Ganadería, dijo que Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) deberá tomar acciones en contra del guardia.

El mandatario estatal afirmó que dicho policía corresponde a la generación de oficiales, procedentes de las administraciones pasadas. "Se tiene que terminar de limpiar. Ya entraron mil 280 elementos de la Guardia Civil nuevos y vamos a seguir metiendo cadetes, los que sean necesarios".

Gallardo Cardona sostuvo que tales prácticas ya no deberían seguir presentándose, pues los oficiales gozan de seguro de vida, aumento salarial, bonos de productividad y demás prestaciones complementarias.

"En automático se tiene que ir la persona y cualquier detalle que siga saliendo así, va tener que atenerse de la mejor manera (...) tenemos el filtro más riguroso, entonces sí te digo, es baja y a seguir metiendo más elementos", expuso.

(Con información de Rubén Pacheco)