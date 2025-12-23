Siete detenidos, arroja combate al narcotráfico

En las labores de inteligencia que son desarrolladas por la Guardia Civil del Estado, se logró decomisar una importante cantidad de estupefacientes, como parte de las acciones realizadas en los municipios de Santa María del Río, Villa de Arriaga y San Vicente Tancuayalab, donde siete presuntos delincuentes fueron detenidos.

El primer hecho se registró en el municipio de Santa María del Río, en donde Mario "N" de 42 años fue detenido tras las labores de la GCE y Ejército Mexicano; se le aseguraron 31 dosis de "cristal", dos bolsas con marihuana y 650 pesos en billetes de diferentes denominaciones.

Por su parte, en Villa de Arriaga, efectivos de la GCE y Ejército Mexicano, detuvieron a una pareja, identificada como posibles integrantes de una célula criminal en este municipio. Se trata de Juan "N" de 25 años y Claudia "N" de 21 años, a quienes se les aseguraron 29 dosis de metanfetaminas, cuatro de cocaína y dos bolsas con marihuana, así como una motocicleta en la que se desplazaban.

Por último, en el municipio de San Vicente Tancuayalab, los agentes de la GCE detuvieron a Ricardo "N" de 19 años, Yhan "N" de 20 años, Hugo "N" de 27 años y Emiliano "N" de 23 años, luego de que se les aseguraran 54 dosis de marihuana y un vehículo en el que viajaban.

En todos los casos, los detenidos y la droga fueron remitidos ante la Fiscalía General del Estado en donde se iniciaron las investigaciones por el delito de narcomenudeo y lo que resulte.