SLP registra 222 detenciones en una semana
La SSPCE reportó 222 detenciones y 22 vehículos recuperados en una semana.
La Secretaría de Seguridad estatal informó que, durante la última semana, las acciones preventivas, operativas y de inteligencia de la Guardia Civil Estatal derivaron en 222 detenciones de personas presuntamente vinculadas con distintos hechos ilícitos.
El reporte se presentó en la sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz Social, encabezada por el secretario de Seguridad, Jesús Juárez Hernández, y con la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno.
Del total de detenciones, cinco fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) y 217 ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
La Secretaría también indicó que se aseguraron 22 vehículos con reporte de robo.
Juárez Hernández señaló que los operativos forman parte del Plan Integral de Seguridad y adelantó que el siguiente despliegue se centrará en el dispositivo Guadalupano 2025, aunque no se detallaron alcances ni número de elementos que participarán.
