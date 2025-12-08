logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

HENRIETTE "POP IT Y HUNTRIX" EN SU CUMPLEAÑOS

Fotogalería

HENRIETTE "POP IT Y HUNTRIX" EN SU CUMPLEAÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

SLP registra 222 detenciones en una semana

La SSPCE reportó 222 detenciones y 22 vehículos recuperados en una semana.

Por Redacción

Diciembre 08, 2025 11:32 a.m.
A
Operativo de la Guardia Civil.

Operativo de la Guardia Civil.

La Secretaría de Seguridad estatal informó que, durante la última semana, las acciones preventivas, operativas y de inteligencia de la Guardia Civil Estatal derivaron en 222 detenciones de personas presuntamente vinculadas con distintos hechos ilícitos.

El reporte se presentó en la sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz Social, encabezada por el secretario de Seguridad, Jesús Juárez Hernández, y con la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno.

Del total de detenciones, cinco fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) y 217 ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

La Secretaría también indicó que se aseguraron 22 vehículos con reporte de robo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Juárez Hernández señaló que los operativos forman parte del Plan Integral de Seguridad y adelantó que el siguiente despliegue se centrará en el dispositivo Guadalupano 2025, aunque no se detallaron alcances ni número de elementos que participarán.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

SLP registra 222 detenciones en una semana
SLP registra 222 detenciones en una semana

SLP registra 222 detenciones en una semana

SLP

Redacción

La SSPCE reportó 222 detenciones y 22 vehículos recuperados en una semana.

Muere motociclista tras ser embestido en carretera Rioverde
Muere motociclista tras ser embestido en carretera Rioverde

Muere motociclista tras ser embestido en carretera Rioverde

SLP

Redacción

El percance ocurrió durante la madrugada en la comunidad de Jasos, Villa de Pozos

Choque contra muro de contención deja a un conductor con lesiones
Choque contra muro de contención deja a un conductor con lesiones

Choque contra muro de contención deja a un conductor con lesiones

SLP

Redacción

El percance ocurrió poco después de las 6:00 de la mañana; SSPC abanderó la zona

Cierre de guardería del IMSS provoca bloqueo en la 57 y Colorines
Cierre de guardería del IMSS provoca bloqueo en la 57 y Colorines

Cierre de guardería del IMSS provoca bloqueo en la 57 y Colorines

SLP

Redacción

Manifestantes cierran desde Rutilo Torres; lluvias y un choque en Bolívar agravan el tráfico