Muere motociclista tras ser embestido en carretera Rioverde

Un motociclista perdió la vida la madrugada de este lunes luego de ser impactado por alcance en la carretera Rioverde, a la altura de la comunidad de Jasos, en el municipio de Villa de Pozos.

El fatal hecho se registró cerca de las 02:00 horas, cuando la víctima circulaba con dirección al Distribuidor Juárez. Al llegar a la cima del puente del Libramiento Oriente, fue alcanzado por una camioneta de color rojo, cuyo conductor no logró evitar el impacto.

Autoridades acudieron al sitio para dar fe del fallecimiento y comenzar las diligencias correspondientes. La zona fue resguardada mientras se realizaban los trabajos periciales.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre la identidad del fallecido ni del conductor involucrado.

