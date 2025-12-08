logo pulso
HENRIETTE "POP IT Y HUNTRIX" EN SU CUMPLEAÑOS

HENRIETTE "POP IT Y HUNTRIX" EN SU CUMPLEAÑOS

Seguridad

Muere motociclista tras ser embestido en carretera Rioverde

El percance ocurrió durante la madrugada en la comunidad de Jasos, Villa de Pozos

Por Redacción

Diciembre 08, 2025 10:50 a.m.
Muere motociclista tras ser embestido en carretera Rioverde

Un motociclista perdió la vida la madrugada de este lunes luego de ser impactado por alcance en la carretera Rioverde, a la altura de la comunidad de Jasos, en el municipio de Villa de Pozos.

El fatal hecho se registró cerca de las 02:00 horas, cuando la víctima circulaba con dirección al Distribuidor Juárez. Al llegar a la cima del puente del Libramiento Oriente, fue alcanzado por una camioneta de color rojo, cuyo conductor no logró evitar el impacto.

Autoridades acudieron al sitio para dar fe del fallecimiento y comenzar las diligencias correspondientes. La zona fue resguardada mientras se realizaban los trabajos periciales.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre la identidad del fallecido ni del conductor involucrado.

