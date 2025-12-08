Muere motociclista tras ser embestido en carretera Rioverde
El percance ocurrió durante la madrugada en la comunidad de Jasos, Villa de Pozos
Un motociclista perdió la vida la madrugada de este lunes luego de ser impactado por alcance en la carretera Rioverde, a la altura de la comunidad de Jasos, en el municipio de Villa de Pozos.
El fatal hecho se registró cerca de las 02:00 horas, cuando la víctima circulaba con dirección al Distribuidor Juárez. Al llegar a la cima del puente del Libramiento Oriente, fue alcanzado por una camioneta de color rojo, cuyo conductor no logró evitar el impacto.
Autoridades acudieron al sitio para dar fe del fallecimiento y comenzar las diligencias correspondientes. La zona fue resguardada mientras se realizaban los trabajos periciales.
Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre la identidad del fallecido ni del conductor involucrado.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Muere motociclista tras ser embestido en carretera Rioverde
Redacción
El percance ocurrió durante la madrugada en la comunidad de Jasos, Villa de Pozos
Choque contra muro de contención deja a un conductor con lesiones
Redacción
El percance ocurrió poco después de las 6:00 de la mañana; SSPC abanderó la zona
Cierre de guardería del IMSS provoca bloqueo en la 57 y Colorines
Redacción
Manifestantes cierran desde Rutilo Torres; lluvias y un choque en Bolívar agravan el tráfico