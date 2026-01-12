Solicita FGE datos de taxistas presuntamente involucrados en delitos

La Fiscalía General del Estado ha solicitado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) información relacionada con hasta cinco casos de taxistas presuntamente involucrados en hechos irregulares, informó la titular de la dependencia, Araceli Martínez Acosta.

La funcionaria precisó que, aunque no existe un registro exacto del número total de operadores señalados por posibles delitos al cierre de 2025, pero la SCT tiene conocimiento de entre cuatro y cinco casos en los que la Fiscalía ha requerido datos específicos.

Martínez Acosta señaló que no todas las situaciones llegan de manera formal ante el Ministerio Público, por lo que consideró indispensable establecer un enlace permanente con la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de contar con información oportuna que permita actuar de manera inmediata y evitar que estas conductas se repitan.

Reconoció que las malas prácticas dentro del servicio de taxi representan una problemática relevante, por lo que la SCT ha reforzado el trabajo directo con los operadores. Detalló que recientemente se realizaron recorridos y reuniones en la zona de transferencia para emitir indicaciones orientadas a mejorar la seguridad de los usuarios al momento de abordar las unidades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

LEA TAMBIÉN Abiertas carpetas de investigación contra taxistas delincuentes El último caso fue el de un chofer que se dedicaba a repartir droga

Asimismo, informó que la dependencia implementó un sistema digital para el control y registro de incidencias en el transporte público. Explicó que, cuando se presenta una queja contra un operador, esta se integra de inmediato al sistema y se procede a aplicar sanciones conforme a la normatividad vigente.

Finalmente, advirtió que las sanciones van desde la suspensión provisional de la licencia de conducir y, en casos de reincidencia, hasta la suspensión definitiva, como parte de la estrategia para depurar el servicio y garantizar condiciones de mayor seguridad para la ciudadanía.