logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Fotogalería

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Sólo daños materiales tras volcadura de camioneta en Río Santiago

Una camioneta Nissan de caja seca volcó en el bulevar Río Santiago, sin heridos reportados, solo daños materiales.

Por Redacción

Octubre 08, 2025 06:21 p.m.
A
Sólo daños materiales tras volcadura de camioneta en Río Santiago

Alrededor de las 15:00 horas de este día ocurrió un accidente vial sobre el bulevar Río Santiago, en el tramo conocido por el puente Carlos Magno, en el cual una camioneta Nissan de caja seca volcó sin que se reportaran heridos, únicamente daños materiales.

Según los primeros reportes, la camioneta transitaba con dirección hacia Muñoz cuando, presuntamente por exceso de velocidad y el piso mojado, su conductor perdió el control de la unidad. El vehículo terminó recostado sobre su costado derecho, fuera de la posición normal de circulación.

Elementos de la Guardia Civil Estatal, división Caminos, llegaron al sitio para tomar conocimiento del suceso, asegurar el área y auxiliar en las maniobras para remover la unidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sólo daños materiales tras volcadura de camioneta en Río Santiago
Sólo daños materiales tras volcadura de camioneta en Río Santiago

Sólo daños materiales tras volcadura de camioneta en Río Santiago

SLP

Redacción

Una camioneta Nissan de caja seca volcó en el bulevar Río Santiago, sin heridos reportados, solo daños materiales.

Se desprende caja de camión en la carretera 57 a la altura de La Pila
Se desprende caja de camión en la carretera 57 a la altura de La Pila

Se desprende caja de camión en la carretera 57 a la altura de La Pila

SLP

Redacción

Guardia Civil Estatal asegura área tras caja desprendida en carretera 57

Dan prisión preventiva a detenidos por extorsión en Huasteca
Dan prisión preventiva a detenidos por extorsión en Huasteca

Dan prisión preventiva a detenidos por extorsión en Huasteca

SLP

Pulso Online

Llevara su proceso en el centro de reinserción social de la región

Cierran desnivel de glorieta del Real Inn tras lluvia
Cierran desnivel de glorieta del Real Inn tras lluvia

Cierran desnivel de glorieta del Real Inn tras lluvia

SLP

Redacción