Sorprenden a sujeto con "cristal" y "ponchallantas" en Ciudad Valles
Francisco "N", de 30 años de edad, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado
CIUDAD VALLES.- Un hombre fue detenido por oficiales de la Guardia Civil Estatal (GCE) en un operativo realizado en las inmediaciones de la colonia Troncones; presuntamente traía droga y ponchallantas.
Se trata de Francisco "N", de 30 años de edad, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) por hechos con apariencia de delito contra la salud y los que le resulten.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que los efectivos de la GCE recorrían la zona como parte del operativo Huasteca Segura, cuando detectaron una camioneta Chevrolet Equinox cuyo conductor intentó evadirlos.
Por ese motivo le dieron alcance y procedieron a efectuarle una inspección de seguridad.Fue así como descubrieron que Francisco traía 18 dosis de una sustancia con características similares a la droga conocida como "cristal", así como 17 artefactos metálicos conocidos como "ponchallantas".
Será en las próximas horas cuando la Fiscalía resuelva su situación jurídica.
