logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"EL NIÑO QUE SALVó LA NAVIDAD"

Fotogalería

"EL NIÑO QUE SALVó LA NAVIDAD"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Sorprenden a sujeto con un carro "caliente"

Por Redacción

Diciembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Sorprenden a sujeto con un carro "caliente"

Oficiales de la Policía Municipal de la capital realizaron la detención de un hombre que fue encontrado en posesión de un vehículo con reporte de robo, lo detectaron cuando circulaba por la avenida Hernán Cortés, en la colonia Industrial Aviación. 

El hecho se registró la madrugada de este sábado en la citada avenida Hernán Cortés y calle 4 de la colonia Industrial Aviación, donde los agentes municipales realizaban patrullajes preventivos.

Ahí, detectaron al conductor de un vehículo sedán marca Toyota Yaris color gris, el cual no respetó la luz roja del semáforo de la avenida Pedro Moreno y continuó su marcha, motivo por el que los oficiales le marcaron el alto para indicar la falta cometida. 

En la entrevista con el conductor, los oficiales le solicitaron acreditar la propiedad de la unidad, no mostrando documento alguno, por lo que se consultó el Sistema Único de Información Policial del C4, informando que el vehículo contaba con reporte de robo desde el pasado mes de septiembre. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Ante el probable hecho constitutivo de delito de posesión de un vehículo con reporte de robo, se informó al conductor Felipe "N" de 57 años el motivo de su detención y el proceso judicial correspondiente. 

Enseguida, el vehículo fue depositado en una pensión y el conductor fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ocupantes de camioneta sobreviven a embestida de tren (fotos)
Ocupantes de camioneta sobreviven a embestida de tren (fotos)

Ocupantes de camioneta sobreviven a embestida de tren (fotos)

SLP

Huasteca Hoy

El accidente ocurrió la tarde de este sábado en el cruce ferroviario de Ébano

Galería | Trasladan a dos heridos en carambola sobre la 57
Galería | Trasladan a dos heridos en carambola sobre la 57

Galería | Trasladan a dos heridos en carambola sobre la 57

SLP

Redacción

Los hechos se suscitaron el mediodía de este sábado

¿Extorsionan desde penales en SLP?
¿Extorsionan desde penales en SLP?

¿Extorsionan desde penales en SLP?

SLP

Rubén Pacheco

Esto dice el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Asaltan a pasajeros de autobús en la Valles-Tamazunchale
Asaltan a pasajeros de autobús en la Valles-Tamazunchale

Asaltan a pasajeros de autobús en la Valles-Tamazunchale

SLP

Huasteca Hoy

Hombres armados despojaron a los viajeros y al conductor de sus pertenencias