Sorprenden a sujeto con un carro "caliente"

Oficiales de la Policía Municipal de la capital realizaron la detención de un hombre que fue encontrado en posesión de un vehículo con reporte de robo, lo detectaron cuando circulaba por la avenida Hernán Cortés, en la colonia Industrial Aviación.

El hecho se registró la madrugada de este sábado en la citada avenida Hernán Cortés y calle 4 de la colonia Industrial Aviación, donde los agentes municipales realizaban patrullajes preventivos.

Ahí, detectaron al conductor de un vehículo sedán marca Toyota Yaris color gris, el cual no respetó la luz roja del semáforo de la avenida Pedro Moreno y continuó su marcha, motivo por el que los oficiales le marcaron el alto para indicar la falta cometida.

En la entrevista con el conductor, los oficiales le solicitaron acreditar la propiedad de la unidad, no mostrando documento alguno, por lo que se consultó el Sistema Único de Información Policial del C4, informando que el vehículo contaba con reporte de robo desde el pasado mes de septiembre.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ante el probable hecho constitutivo de delito de posesión de un vehículo con reporte de robo, se informó al conductor Felipe "N" de 57 años el motivo de su detención y el proceso judicial correspondiente.

Enseguida, el vehículo fue depositado en una pensión y el conductor fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.