SSPC abre investigación contra policías detenidos en Zacatecas

Por protocolo, se inició una carpeta de investigación en Asuntos Internos, en contra de cuatro policías estatales señalados por autoridades zacatecanas de estar presuntamente implicados en el hallazgo de siete cadáveres, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal.

Precisó que, si bien se inició un expediente de oficio por los hechos donde se vieron relacionados, todavía el proceso administrativo no determina alguna medida como la suspensión de la función policial.

Explicó que, si con el desarrollo de las investigaciones se fortalecen los indicios y pruebas, el asunto puede remitirse a la Comisión de Honor y Justicia de la SSPC, cuyo órgano interno determinará su situación administrativa.

El funcionario estatal refirió que que los cuatro elementos, tres hombres y una mujer, tienen defensa particular y en el caso de la Secretaría, solo mantiene seguimiento del proceso penal en su contra.

Refirió que, aunque la Fiscalía General del Estado de Zacatecas ya judicializó la carpeta de investigación, aún no se define si los oficiales de la Guardia Civil Estatal (GCE) fueron vinculados a proceso penal, lo cual, podría definirse en los próximos días.

"Yo creo que nos informarán cuando termine esta etapa procesal, y estaremos en condiciones de manera más clara, de poderlo mencionar", remató.