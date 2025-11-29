logo pulso
Fiscal evita declaraciones sobre caso SLP-Zacatecas

Por Rubén Pacheco

Noviembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Fiscal evita declaraciones sobre caso SLP-Zacatecas

Bajo el argumento de que la Fiscalía General del Estado de Zacatecas es la que lleva a cabo la investigación, la fiscal general María Manuela García Cázares, evitó aclarar si está confirmado si los siete cadáveres encontrados en territorio zacatecano, originalmente se encontraban en el municipio de Santo Domingo.

Es decir, la entidad de procuración de justicia del vecino estado será la encargada de corroborar o descartar dicha irregularidad, que, según el Gobierno del Estado zacatecano, el “sembrar” cadáveres es una de las líneas de investigación trabajadas.

En días pasados, las autoridades zacatecanas reportaron la detención de cuatro guardias civiles estatales cerca de donde se localizaron los cuerpos, cuyos oficiales se encontraban en una camioneta sin balizar con restos de sangre.

García Cázares refirió que la FGE de San Luis Potosí no le da seguimiento al estatus jurídico de los cuatros policías, tres hombres y una mujer, porque todo es competencia de la homóloga.

Reveló que la colaboración potosina consistió en darle facilidades a los policías de investigación de Zacatecas, quienes han realizado diferentes diligencias e indagaciones en la entidad.

“Tenemos coordinación ambas fiscalías, es un tema que obviamente hemos dado la colaboración. Estamos trabajando de manera coordinada, estamos trabajando”, atajó.

