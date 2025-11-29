logo pulso
AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

Atrapan a 2 individuos por tripular un vehículo robado

Por Redacción

Noviembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Atrapan a 2 individuos por tripular un vehículo robado

Policías de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a dos hombres por tripular un vehículo con reporte de robo vigente; dicha acción se realizó en la colonia Morelos Dos, como resultado de la presencia que se despliega en toda la demarcación para inhibir la comisión de ilícitos.

Cuando agentes municipales transitaban sobre la calle Chilpancingo, en la colonia mencionada, notaron que dos individuos bajaron de un automóvil y comenzaron a correr, por lo que de inmediato se les dio alcance para indagar el motivo de su actitud.

Después de dialogar con los sujetos, se identificaron como Martín “N” de 27 años y José “N” de 44, quienes mostraron una conducta evasiva, y apegándose al debido protocolo de actuación se consultó tanto su estatus legal como el del automóvil en Plataforma México. El resultado de la búsqueda mostró que el coche marca Nissan Tsuru de color blanco contaba con reporte de robo vigente.

A los dos se les hizo saber que serían detenidos por tripular un vehículo con reporte de robo vigente, para después seguir el trámite respectivo en la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde quedaron a disposición.

