logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CUMPLE 40 AÑOS!

Fotogalería

¡CUMPLE 40 AÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Sujeto es aprehendido por violación a una menor

Por Redacción

Febrero 16, 2026 03:00 a.m.
A
Sujeto es aprehendido por violación a una menor

A través de un convenio de colaboración, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí ejecutó una orden de aprehensión en contra de Aureliano "N" por el probable delito de violación equiparada de penalidad agravada en Tamaulipas.

De acuerdo con la denuncia presentada ante agentes del Ministerio Público, el imputado habría realizado tocamientos inapropiados y agredido sexualmente a una persona menor de edad, lo que dio origen a la integración de una carpeta de investigación que estableció su probable responsabilidad en los hechos.

Tras obtener la orden de aprehensión correspondiente de un Juez de control, se inició la búsqueda del señalado. Gracias a la colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, elementos de la Policía de Investigación lograron ejecutar el mandamiento judicial en la colonia Morelos, en la ciudad de Tampico.

Posteriormente, la PDI trasladó al imputado al estado potosino para los trámites correspondientes y su reclusión en el Centro Estatal de Reinserción Social de Rioverde, donde quedó a disposición de la autoridad solicitante.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Dos policías municipales lesionados tras agresión en Soledad
Dos policías municipales lesionados tras agresión en Soledad

Dos policías municipales lesionados tras agresión en Soledad

SLP

Pulso Online

Una camioneta Voyager gris estuvo involucrada en la agresión contra policías municipales en Soledad.

Un herido, deja fuerte choque
Un herido, deja fuerte choque

Un herido, deja fuerte choque

SLP

Redacción

En la rúa a México chocaron un auto y una camioneta, que acabaron destrozadas

Incumple medidas y lo mandan a Penal Estatal
Incumple medidas y lo mandan a Penal Estatal

Incumple medidas y lo mandan a Penal Estatal

SLP

Redacción

Aprehendido por secuestro en Rioverde
Aprehendido por secuestro en Rioverde

Aprehendido por secuestro en Rioverde

SLP

Redacción

Durante días mantuvo cautiva a la víctima a la que golpeaba continuamente