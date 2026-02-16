Sujeto es aprehendido por violación a una menor

A través de un convenio de colaboración, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí ejecutó una orden de aprehensión en contra de Aureliano "N" por el probable delito de violación equiparada de penalidad agravada en Tamaulipas.

De acuerdo con la denuncia presentada ante agentes del Ministerio Público, el imputado habría realizado tocamientos inapropiados y agredido sexualmente a una persona menor de edad, lo que dio origen a la integración de una carpeta de investigación que estableció su probable responsabilidad en los hechos.

Tras obtener la orden de aprehensión correspondiente de un Juez de control, se inició la búsqueda del señalado. Gracias a la colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, elementos de la Policía de Investigación lograron ejecutar el mandamiento judicial en la colonia Morelos, en la ciudad de Tampico.

Posteriormente, la PDI trasladó al imputado al estado potosino para los trámites correspondientes y su reclusión en el Centro Estatal de Reinserción Social de Rioverde, donde quedó a disposición de la autoridad solicitante.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí