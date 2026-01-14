Sujeto relacionado con un homicidio es aprehendido

logo pulso
Por Redacción

Enero 14, 2026 03:00 a.m.
A
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), a través de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de José Rodolfo "N", por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado agravado, cometido en el municipio de Santa María del Río.

Según lo informado, los hechos ocurrieron en el mes de junio de 2025, en la comunidad de Enramadas, donde la víctima fue agredida físicamente por varios sujetos, provocándole lesiones las cuales derivaron en su fallecimiento.

El agente del Ministerio Público de la FGESLP integró la carpeta de investigación correspondiente y reunió los datos de prueba necesarios, los cuales fueron presentados ante un Juez de control, quien otorgó la orden de aprehensión que posteriormente fue cumplimentada por los agentes investigadores.

El mandamiento judicial fue ejecutado al interior del Centro Estatal de Reinserción Social de la Delegación La Pila, en la capital potosina, toda vez que el imputado ya se encontraba privado de la libertad por diversa causa penal.

Asimismo, el imputado permanecerá en reclusión y quedará a disposición de la autoridad judicial, quien será la encargada de determinar su situación jurídica conforme a derecho.

