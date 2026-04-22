Suma "Convoy" 271 detenciones en la ZM

Desde que inició la aplicación del "Operativo Convoy", se acumulan 271 detenciones por faltas administrativas y delitos, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Describió que 50 por ciento corresponden a faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno, tales como consumo de alcohol en la vía pública, realizar pintas en inmuebles u orinarse en la calle.

En tanto, el otro 50 por ciento se trata de ilícitos como violencia familiar, lesiones en riñas, daños, robo a tránseunte y narcomenudeo en sus diferentes modalidades.

El mando policial precisó que la numeralia abarca la zona metropolitana (ZM) de San Luis Potosí, es decir, la capital, Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos.

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Negó que la corporación estatal solo realiza "acompañamiento", pues en faltas administrativas las policías municipales intervienen, mientras que, en la comisión de ilícitos, los elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE).

"Estamos hablando de 271 personas detenidas desde que inició el Convoy, aproximadamente entre el 50 por ciento por faltas administrativas y el otro 50 por ciento, por delitos menores", remarcó Juárez Hernández.