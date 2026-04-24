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Taxista intentó extorsionar con venta de bocinas

Por Redacción

Abril 24, 2026 03:00 a.m.
A
Taxista intentó extorsionar con venta de bocinas

Un taxista intentó extorsionar a un hombre mediante una falsa venta, le exigía cinco mil pesos a cambio de devolverle unas bocinas a pesar de que la transferencia bancaria no se concretó. Finalmente el ruletero fue detenido por elementos policiales y puesto tras las rejas.

Al momento del hecho, los agentes de la Guardia Civil de Soledad se presentaron en la calle Pensamientos, en la colonia Jardines de Chapultepec, donde un ciudadano señaló directamente al conductor de un taxi que se encontraba afuera de su domicilio.

El reportante manifestó que el sujeto le exigía, bajo amenazas, la cantidad de 5 mil pesos, ya que previamente había realizado la venta de unas bocinas mediante redes sociales.

Indicó que recibió una supuesta transferencia bancaria por 10 mil pesos; sin embargo, después de entregar los objetos, se percató de que dicha operación no se había realizado.

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Posteriormente, el conductor del taxi acudió a su domicilio para exigirle 5 mil pesos a cambio de devolverle las bocinas.

Los policías se acercaron con el señalado, quien tras ser entrevistado se identificó como Rodrigo "N" de 30 años, manifestando la parte afectada su deseo de proceder legalmente en su contra.

Al sujeto se le informó que sería detenido por presunta extorsión y posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación legal.

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