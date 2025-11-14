Taxista resulta lesionado tras ser chocado por camioneta de seguridad privada
El conductor fue trasladado a recibir atención médica luego del impacto registrado en la colonia San Felipe
Un conductor de taxi resultó lesionado tras ser impactado por una camioneta de transporte de personal de una empresa de seguridad privada en la colonia San Felipe.
El accidente ocurrió alrededor de la 1:00 de la tarde, cuando el taxista circulaba por la calle San Ciro y, al incorporarse a la avenida Soledad, fue embestido por una camioneta Nissan Urban gris que transitaba por dicha vialidad.
Paramédicos arribaron de inmediato al lugar y, tras valorar al conductor del taxi, determinaron trasladarlo a un hospital para recibir atención médica especializada.
Elementos de la Guardia Civil Municipal de Soledad acudieron para tomar conocimiento del hecho de tránsito y realizar las labores correspondientes.
