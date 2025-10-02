logo pulso
Trabajador de la construcción fallece tras caída en Ciudad Valles

Rubén García perdió la vida al caer desde altura en obra. Compañeros lo llevaron a casa en lugar de hospital.

Por Huasteca Hoy

Octubre 02, 2025 12:39 p.m.
A
Trabajador de la construcción fallece tras caída en Ciudad Valles

Ciudad Valles

.- Un
trabajador de la construcción perdió la vida

, luego de caer de varios metros de altura mientras trabajaba en una obra. En lugar de ser trasladado a un hospital, sus compañeros lo llevaron a su vivienda, donde poco después falleció.

La víctima fue identificada como Rubén García, de 55 años de edad, quien tenía su domicilio en la calle Fray Domingo de Betanzos, en el fraccionamiento Villarreal de Santiago.

De acuerdo con los reportes, el hombre salió desde temprano a laborar, sin embargo, cerca del mediodía sufrió la caída que le ocasionó severas lesiones.

Sus compañeros o el encargado de la obra, en vez de llevarlo a recibir atención médica, lo trasladaron a su hogar, donde minutos más tarde murió a consecuencia de las heridas.

Sus familiares realizaron un reporte al sistema de emergencias 911, por lo que al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron el deceso.

Posteriormente se notificó a la Fiscalía General del Estado, que será la instancia encargada de llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

SLP

Huasteca Hoy

Rubén García perdió la vida al caer desde altura en obra. Compañeros lo llevaron a casa en lugar de hospital.

