Capturan a hombre por robo a comercio

Gracias a una rápida y efectiva respuesta de agentes de Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se logró la detención de un hombre que rompió el cristal de una tienda OXXO ubicada en calle Insurgentes, de donde sustrajo diversos productos para luego darse a la fuga. La Policía de la Capital activó un dispositivo de búsqueda en la zona y finalmente aseguró al sujeto y recuperó la mercancía.

Oficiales municipales realizaban patrullajes de seguridad y vigilancia sobre la colonia Centro cuando fueron informados a través de radiofrecuencia de un robo a una tienda OXXO, indicando que el probable responsable había roto el cristal para introducirse a la tienda y sustraer mercancía.

Luego de obtener las características físicas y de vestimenta del señalado, los oficiales de la Policía de la Capital activaron un dispositivo de búsqueda y localización, siendo en la calle de Emiliano Zapata donde visualizaron a un hombre que cumplía con los rasgos descritos.

Inmediatamente le marcaron el alto, sin embargo, al observar la unidad policial, el hombre comenzó a correr iniciando una persecución pie tierra que concluyó en la calle Ramón Adame. Ahí, se le informó al señalado del reporte de robo, indicándole de una inspección preventiva, encontrándole ocho cajetillas de cigarros y una botella de tequila.

Personal de la tienda, identificó al hombre como la persona que aparecía en las cámaras de vigilancia del negocio rompiendo el cristal y sustrayendo los productos, por lo que era su deseo proceder legalmente contra Alejandro “N” de 47 años, quien dijo ser procedente del municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Finalmente, el detenido fue llevado al área de Justicia Cívica de la SSPC para una certificación médica y posteriormente puesto a disposición de la FGE para deslindar responsabilidades.