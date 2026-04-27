Tráiler embiste a auto y lo saca del camino

TAMUÍN.- Un hombre resultó lesionado luego de que un tráiler chocó contra su vehículo en la carretera libre Valles-Tampico, el trailero se dio a la fuga.

La noche del sábado, los Bomberos Voluntarios de Tamuín auxiliaron al conductor de un vehículo Nissan Sentra gris, con placas de una organización campesina, quien sufrió un accidente vial en el tramo Tamuín–Ciudad Valles, a la altura del rancho El Relajo.

El afectado refirió que un tráiler le invadió carril e impactó en un costado su vehículo, lo que provocó que diera varios giros sobre su eje y se saliera del camino.

Sin embargo, no pudo identificar al causante del accidente, pues no se detuvo y huyó con rumbo a Tamuín.

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Las lesiones que sufrió el conductor del Sentra no fueron graves; sin embargo, lo llevarían a revisión médica. Su vehículo quedaría bajo resguardo de los oficiales de la Guardia Nacional.