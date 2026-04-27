logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN AMBIENTE!

Fotogalería

¡GRAN AMBIENTE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Tráiler embiste a auto y lo saca del camino

Por Redacción

Abril 27, 2026 03:00 a.m.
A
Tráiler embiste a auto y lo saca del camino

TAMUÍN.- Un hombre resultó lesionado luego de que un tráiler chocó contra su vehículo en la carretera libre Valles-Tampico, el trailero se dio a la fuga.

La noche del sábado, los Bomberos Voluntarios de Tamuín auxiliaron al conductor de un vehículo Nissan Sentra gris, con placas de una organización campesina, quien sufrió un accidente vial en el tramo Tamuín–Ciudad Valles, a la altura del rancho El Relajo.

El afectado refirió que un tráiler le invadió carril e impactó en un costado su vehículo, lo que provocó que diera varios giros sobre su eje y se saliera del camino.

Sin embargo, no pudo identificar al causante del accidente, pues no se detuvo y huyó con rumbo a Tamuín.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Las lesiones que sufrió el conductor del Sentra no fueron graves; sin embargo, lo llevarían a revisión médica. Su vehículo quedaría bajo resguardo de los oficiales de la Guardia Nacional.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Detienen a dos por droga y armas en operativos en SLP
Detienen a dos por droga y armas en operativos en SLP

Detienen a dos por droga y armas en operativos en SLP

SLP

Redacción

Operativos en capital y Ahualulco

Motociclista muere tras derrapar en camino a La Joyita de la Cruz
Motociclista muere tras derrapar en camino a La Joyita de la Cruz

Motociclista muere tras derrapar en camino a La Joyita de la Cruz

SLP

Redacción

Derrapó en tramo Jassos–Joyita de la Cruz

Abaten a delincuente tras agresión a GCE en Charcas
Abaten a delincuente tras agresión a GCE en Charcas

Abaten a delincuente tras agresión a GCE en Charcas

SLP

Redacción

GCE repelió agresión y aseguró vehículos y arma

Por "narco" y violencia familiar, arrestan a sujetos
Por "narco" y violencia familiar, arrestan a sujetos

Por "narco" y violencia familiar, arrestan a sujetos

SLP

Redacción