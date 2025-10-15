La mañana de hoy miércoles un tráiler volcó en la carretera a Zacatecas, después, la rapiña no se hizo esperar.

Los hechos cuando el chofer de la unidad pesada con caja acoplada circulaba sobre carretera Zacatecas con dirección a San Luis Potosí; al llegar al kilometro 32 a la altura de la comunidad del Porvenir, dormita perdiendo el control de la unidad cayendo a un desnivel que divide ambos carriles y al tratar de controlar la unidad se vuelca hacia su derecha.

Al sitio acudieron habitantes de las comunidades cercanas iniciando con la rapiña de sopas instantáneas que transportaba en el tráiler.

#SLP | Tráiler vuelca en carretera a Zacatecas y desata rapiña

Toda la información: ??https://t.co/CqlagqNbyA pic.twitter.com/m7BGPnwP1F — Pulso Online (@pulso_mx) October 15, 2025

Paramédicos del municipio de Mexquitic solo valoraron al conductor, resultando con golpes que no ameritaron su traslado. Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento.