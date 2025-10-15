Conductor abandona su vehículo tras chocar contra un poste

CIUDAD VALLES.- En las inmediaciones del fraccionamiento Valle Alto primera sección, un vehículo de modelo atrasado se impactó contra un poste de Telmex y su conductor lo dejó abandonado.

El percance ocurrió la tarde de este martes sobre la calle Circuito Tercer Mundo esquina con Mali. La unidad involucrada fue un Dodge Neón color rojo, con placas de circulación de Tamaulipas.

De acuerdo con los indicios, el conductor presuntamente se encontraba en estado de ebriedad, ya que dentro del automóvil fueron localizadas varias latas de cerveza.

Se informó que circulaba en dirección hacia la segunda sección del fraccionamiento, pero perdió el control del volante y salió de su carril, chocando de frente contra un poste de madera que sostenía cables de telefonía.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El hecho fue reportado al sistema de emergencias 911, y al poco tiempo arribaron elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Sin embargo, al llegar encontraron el vehículo sin ocupantes, por eso procedieron a su aseguramiento. La unidad será puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.