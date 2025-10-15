logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Conductor abandona su vehículo tras chocar contra un poste

De acuerdo con los indicios, el conductor al parecer se encontraba ebrio

Por Redacción

Octubre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Conductor abandona su vehículo tras chocar contra un poste

CIUDAD VALLES.- En las inmediaciones del fraccionamiento Valle Alto primera sección, un vehículo de modelo atrasado se impactó contra un poste de Telmex y su conductor lo dejó abandonado.

El percance ocurrió la tarde de este martes sobre la calle Circuito Tercer Mundo esquina con Mali. La unidad involucrada fue un Dodge Neón color rojo, con placas de circulación de Tamaulipas.

De acuerdo con los indicios, el conductor presuntamente se encontraba en estado de ebriedad, ya que dentro del automóvil fueron localizadas varias latas de cerveza.

Se informó que circulaba en dirección hacia la segunda sección del fraccionamiento, pero perdió el control del volante y salió de su carril, chocando de frente contra un poste de madera que sostenía cables de telefonía.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El hecho fue reportado al sistema de emergencias 911, y al poco tiempo arribaron elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Sin embargo, al llegar encontraron el vehículo sin ocupantes, por eso procedieron a su aseguramiento. La unidad será puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Conductor abandona su vehículo tras chocar contra un poste
Conductor abandona su vehículo tras chocar contra un poste

Conductor abandona su vehículo tras chocar contra un poste

SLP

Redacción

De acuerdo con los indicios, el conductor al parecer se encontraba ebrio

Identifican a hombre hallado sin vida en el río Moctezuma
Identifican a hombre hallado sin vida en el río Moctezuma

Identifican a hombre hallado sin vida en el río Moctezuma

SLP

Redacción

Se presume que el hombre cayó por accidente al agua y fue arrastrado por la corriente

Hampón atracaba en la colonia San Felipe
Hampón atracaba en la colonia San Felipe

Hampón atracaba en la colonia San Felipe

SLP

Redacción

A una víctima le quitó sus pertenencias amenazándola con un cuchillo

Recuperan en Soledad camioneta robada en Abastos
Recuperan en Soledad camioneta robada en Abastos

Recuperan en Soledad camioneta robada en Abastos

SLP

Redacción

Estaba cargada con mercancía y la Policía Vial la localizó en Cándido Navarro