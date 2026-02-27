logo pulso
GLAMOUR Y ROMANTICISMO

GLAMOUR Y ROMANTICISMO

Tres detenidos con armas en Tanquián son policías estatales: SSPC

La Guardia Civil Estatal desarticuló recientemente una agrupación delictiva tras un operativo

Por Redacción

Febrero 27, 2026 12:18 p.m.
Foto: Archivo

Foto: Archivo

Contrario a lo sostenido por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC),  Jesús Juárez Hernández, confirmó que tres de los seis presuntos delincuentes detenidos recientemente con un arsenal en Tanquián de Escobedo, sí corresponden a policías estatales en activo.

Expuso que los guardias estatales ya tenían tiempo en la corporación policial, por ende, las investigaciones ministeriales determinarán cómo fue que se relacionaron con una agrupación delincuencial.

"Los tres son de allá por Tanquián. Quizá eso haya influido", complementó el mando policiaco.

Destacó que la detención y desarticulación de la agrupación delictiva, se debió a las tareas de inteligencia del personal en campo de la Guardia Civil Estatal (GCE).

Remarcó que la aprehensión de los seis presuntos delincuentes se dio en flagrancia, corroborándose que los oficiales tenían vínculos con los otros tres detenidos.

Con arsenal, detienen a tres elementos en activo de la GCE

Además, tres civiles también fueron puestos a disposición de la FGR

