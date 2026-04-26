Ultiman a un hombre en la Carr. a México

Un hombre fue asesinado a balazos cuando circulaba a bordo de su automóvil por la carretera a México, los maleantes, que viajaban en otro vehículo, se le emparejaron y luego de dispararle se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 22:30 horas del viernes, inicialmente el ahora occiso se desplazaba en su automóvil color blanco por la lateral de la mencionada carretera, en dirección de Pozos hacia el Anillo Periférico Oriente.

Fue antes de llegar a la avenida Seminario, en donde sujetos armados se le emparejaron y le dispararon en repetidas ocasiones y continuaron su camino.

El individuo recibió diversos impactos de bala y todavía se detuvo metros adelante, descendió del carro pero casi enseguida se desplomó para luego quedar sin vida tirado en la contención de la lateral. Posteriormente arribaron paramédicos de Villa de Pozos, quienes de inmediato le prestaron los primeros auxilios pero se percataron que ya estaba sin vida enmedio de un charco de sangre.

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Elementos de la Guardia Civil de Pozos y de la Guardia Civil Estatal, arribaron al sitio y aseguraron el área, en espera de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado para iniciar con las indagatorias.

El cuerpo fue enviado al Servicio Médico Legista, en donde se esperaba que acudieran los familiares para hacerles entrega del mismo, mientras que la FGE inició ya la carpeta de investigación para dar con el paradero de los autores del homicidio y proceder de acuerdo a la ley.