Un motociclista herido en choque sobre avenida Soledad

Un motociclista resultó lesionado al impactar con una camioneta Honda en avenida Soledad y la calle de San Ciro, en la colonia San Felipe.

El reporte fue esta mañana, cuando el motociclista circulaba sobre la avenida y choca con la camioneta Honda que se incorporaba a su carril.

El hombre herido fue trasladado para su atención médica, mientras peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento del hecho para el deslinde de responsabilidades.

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