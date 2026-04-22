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Un motociclista herido en choque sobre avenida Soledad

El reporte fue esta mañana de miércoles

Por Pulso Online

Abril 22, 2026 11:28 a.m.
A
Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Un motociclista resultó lesionado al impactar con una camioneta Honda en avenida Soledad y la calle de San Ciro, en la colonia San Felipe.

El reporte fue esta mañana, cuando el motociclista circulaba sobre la avenida y choca con la camioneta Honda que se incorporaba a su carril.

El hombre herido fue trasladado para su atención médica, mientras peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento del hecho para el deslinde de responsabilidades.

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