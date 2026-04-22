Un motociclista herido en choque sobre avenida Soledad
El reporte fue esta mañana de miércoles
Un motociclista resultó lesionado al impactar con una camioneta Honda en avenida Soledad y la calle de San Ciro, en la colonia San Felipe.
El reporte fue esta mañana, cuando el motociclista circulaba sobre la avenida y choca con la camioneta Honda que se incorporaba a su carril.
El hombre herido fue trasladado para su atención médica, mientras peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento del hecho para el deslinde de responsabilidades.
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