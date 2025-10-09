Un trailero lesionado tras volcar sobre carretera 57

Esta mañana se registró un choque con volcadura de un tráiler, donde el conductor resultó lesionado.

El accidente fue sobre carretera 57, a la altura del kilómetro 165, entre la comunidad de Fracción Sánchez y la entrada a Santa María del Río, con dirección a Querétaro.

El conductor circulaba sobre carretera 57, pero perdió el control de la unidad y chocó con las barras de acero laterales para luego volcar y finalmente quedar sobre su lado izquierdo, obstruyendo los carriles en su totalidad.

Paramédicos trasladaron al conductor para su atención médica, mientras oficiales de la Guardia Nacional abanderaron la zona.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí