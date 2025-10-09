logo pulso
Un trailero lesionado tras volcar sobre carretera 57

El accidente fue a la altura del kilómetro 165 con dirección a Querétaro

Por Pulso Online

Octubre 09, 2025 11:09 a.m.
A
Un trailero lesionado tras volcar sobre carretera 57

Esta mañana se registró un choque con volcadura de un tráiler, donde el conductor resultó lesionado. 

El accidente fue sobre carretera 57, a  la altura del kilómetro 165, entre la comunidad  de Fracción Sánchez y la entrada a Santa María del Río, con dirección a Querétaro.

El conductor circulaba sobre carretera 57, pero perdió el control de la unidad y chocó con las barras de acero laterales para luego volcar y finalmente quedar sobre su lado izquierdo, obstruyendo los carriles en su totalidad.

Paramédicos trasladaron al conductor para su atención médica, mientras oficiales de la Guardia Nacional abanderaron la zona. 

