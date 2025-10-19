Vagoneta choca contra taxi en la Carretera al Ingenio; no hay heridos

CIUDAD VALLES. El conductor de una vagoneta ocasionó un accidente al realizar una maniobra sin precaución en el bulevar Carretera al Ingenio, donde terminó impactando contra un taxi.

El percance ocurrió la noche del sábado, en el cruce del bulevar con la calle Libra, en la colonia Santa Lucía, a unos metros de la Escuela Secundaria Técnica No. 47.

De acuerdo con los reportes, el presunto responsable conducía una vagoneta Ford Windstar por el carril derecho, en dirección de la zona centro hacia el Ingenio Plan de Ayala.

Al intentar incorporarse al retorno hacia la izquierda, no se percató de la presencia de un taxi Nissan Versa blanco con verde, con número económico 404, y lo golpeó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Afortunadamente, ninguno de los ocupantes resultó lesionado, solo hubo daños materiales.

Minutos después arribaron oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes dialogaron con los conductores y confirmaron que ambos llegarían a un acuerdo en el lugar.