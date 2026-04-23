Van 15 arrestos por posesión, venta y consumo de droga en Abastos

Del 11 de febrero pasado a la fecha, se detuvieron a más de 45 personas por faltas administrativas, así como por posesión, comercialización y consumo de droga en la Central de Abastos, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Como antecedente, una riña en la calle Tercera Oriente del complejo comercial derivado de un operativo para inhibir el narcomenudeo, terminó con tres estibadores detenidos y un agente de la Guardia Civil Estatal (GCE) lesionado.

El mando policial exteriorizó que el operativo Convoy reporta más de 30 personas detenidas por faltas administrativas en el centro de abasto, y la GCE más de 15 arrestos por posesión, comercialización y consumo de drogas.

Destacó que la corporación estatal realiza 30 aprehensiones por narcomenudeo en sus diferentes modalidades en las cuatro regiones del estado, es decir, 900 personas detenidas al mes por dicho ilícito.

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Reconoció que el reciente aseguramiento de droga por parte de la Guardia Municipal capitalina, comprueba que las instituciones de seguridad pública no deben de bajar la guardia pese a los resultados favorables, porque los vendedores de droga siguen movilizando el estupefaciente en las calles.

De acuerdo con la corporación municipal, se logró asegurar 60 dosis de "cristal" con un peso aproximado de 34 gramos y 30 bolsas de marihuana con un peso aproximado de 322 gramos.