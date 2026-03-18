Van a proceso, policías involucrados en doble homicidio en Matehuala

Los tres elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) que mataron en días pasados a dos personas en Matehuala durante un operativo, fueron vinculados a proceso por un juez de Control, por el delito de homicidio calificado.

De acuerdo con fuentes oficiales, mientras se desarrolla la información complementaria de la Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), los agentes se mantendrán en prisión preventiva justificada.

Pese a la vinculación a proceso, hasta el momento se desconoce cómo sucedieron específicamente los hechos.

En una de las más recientes declaraciones de María Manuela García Cázares, titular de la FGE, los policías dispararon en contra del carro rojo en que viajan tres personas, de las cuales murieron un bombero y su cuñada, y resultó herido el hermano del primero.

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A la par de la indagatoria penal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), abrió un expediente en el área de Asuntos Internos, a fin de deslindar responsabilidades y establecer posibles sanciones.

Después de conocerse el homicidio, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona manifestó que los dictámenes periciales de la FGE determinarán cómo y en qué circunstancias fallecieron las víctimas, sin embargo, consideró que no existió una confusión.