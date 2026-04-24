Vándalo portaba navaja en Col. Los Arbolitos
Oficiales de Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, realizaron la detención de un hombre que fue encontrado en posesión de un arma prohibida, el cual circulaba a bordo de una camioneta con vidrios polarizados en la colonia Los Arbolitos.
En atención a un reporte ciudadano, los agentes municipales se dirigieron a las calles Río Mississippi y Lago Escondido de la citada colonia, donde se reportó una camioneta sospechosa.
Al atender el reporte, los oficiales confirmaron la presencia de una camioneta marca Chevrolet modelo Silverado con vidrios polarizados.
Enseguida se entrevistaron con el conductor, quien mostró una actitud evasiva por lo que se le realizó una revisión preventiva de seguridad, encontrando que portaba fajada en la cintura, una navaja de ocho centímetros de hoja.
Ante el probable hecho constitutivo de delito, se informó al implicado de nombre Amado "N" de 33 años, quien fue llevado al Centro de Internamiento Municipal para la certificación médica y posteriormente quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado para definir su situación legal.
