CULMINA CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE SLP TOWERS

CULMINA CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE SLP TOWERS

Video | A proceso, taxista que habría causado mortal choque

La Fiscalía informó que fue sujeto a prisión preventiva por homicidio culposo agravado

Por Rubén Pacheco

Enero 23, 2026 11:29 a.m.
Video | A proceso, taxista que habría causado mortal choque

El taxista que habría provocado un accidente vehicular el pasado 16 de enero en la carretera 57, donde fallecieron dos jóvenes, fue vinculado a proceso y sujeto a prisión preventiva justificada, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En el incidente murieron los hermanos Jaasiel de 19 años y Evelyn de 14 años, quienes se movilizaban en dicha vialidad en el tramo de la avenida Topacio y la avenida Dalias, en la colonia Jardines del Sur.

La fiscal general desglosó que el día de los hechos fue detenido por la Guardia Municipal capitalina y puesto a disposición del Ministerio Público, representación social que judicializó la carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo agravado.

"Toda vez que el Código Penal establece como agravante el hecho de que sea de transporte de personal, sobre todo, cuando se trata de dos o más muertes de personas. La persona ya fue vinculada a proceso el día de ayer", explicó.

Refirió que dentro de la investigación ministerial robustecida con los reportes de tránsito y periciales, se presume que el conductor del carro de alquiler está vinculado con el accidente mortal.

Muere joven tras un choque sobre lateral de la 57

Ocurrió a la altura de Avenida Topacio de la colonia Valle Dorado

