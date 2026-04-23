Video | Aparatosa volcadura en Las Piedras; sólo daños
Paramédicos del CRUM atendieron a los ocupantes de la camioneta, quienes no requirieron traslado hospitalario.
Únicamente daños materiales se registraron en una volcadura de una camioneta en Arrollo de la Vírgenes, en la colonia Las Piedras.
El reporte fue cerca de las 8:00 de la mañana de este jueves cuando la camioneta era guiada en aparente acceso de velocidad con dirección a la avenida Muñoz, pero al tomar la curva a la altura de la calle Basalto, el conductor pierde el control hacia su izquierda para golpear con la guarnición y volcar.
Al sitio arribaron paramédicos del CRUM, quienes valoraron a las personas, sin que ameritaran traslado.
Peritos de la SSPC municipal tomaron conocimiento del suceso.
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En el hecho participaron Protección Civil, Bomberos y paramédicos de SEUM en Lomas del Mezquital
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