Video | Aparatosa volcadura en Las Piedras; sólo daños

Únicamente daños materiales se registraron en una volcadura de una camioneta en Arrollo de la Vírgenes, en la colonia Las Piedras.

El reporte fue cerca de las 8:00 de la mañana de este jueves cuando la camioneta era guiada en aparente acceso de velocidad con dirección a la avenida Muñoz, pero al tomar la curva a la altura de la calle Basalto, el conductor pierde el control hacia su izquierda para golpear con la guarnición y volcar.

Al sitio arribaron paramédicos del CRUM, quienes valoraron a las personas, sin que ameritaran traslado.

Peritos de la SSPC municipal tomaron conocimiento del suceso.

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