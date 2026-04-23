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Agreden a payaso con machete en Ciudad Valles

Autoridades brindaron primeros auxilios y asesoría legal al hombre agredido.

Por Huasteca Hoy

Abril 23, 2026 08:32 a.m.
A
Agreden a payaso con machete en Ciudad Valles

CIUDAD VALLES.- Un payaso que trabajaba en el cruce conocido como Distribuidor Vial resultó lesionado luego de ser agredido por su pareja sentimental, quien lo atacó con un machete y posteriormente huyó.

La noche del martes, brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias auxiliaron a Carlos Arath "N", de 29 años de edad, quien presentaba lesiones en la cabeza y el rostro.

El hombre se encontraba en la intersección del bulevar México-Laredo y la avenida Universidad, donde realizaba su labor de manera temporal, apoyado por automovilistas.

De acuerdo con la información recabada, por motivos no precisados sostuvo una discusión con su pareja, quien lo agredió utilizando un machete; sin embargo, las lesiones fueron provocadas por golpes con el arma y no por heridas cortantes.

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Al lugar también acudieron elementos de la Guardia Civil Estatal, pero la agresora ya se había retirado, por lo que brindaron asesoría al afectado para que proceda legalmente.

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