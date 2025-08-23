Video | Con violencia, atracan hampones local de gorditas

Maleantes irrumpieron en un negocio de gorditas ubicado en la colonia Industrial Mexicana, en donde golpearon a los clientes para despojarlos de sus pertenencias y posteriormente se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

El hecho se reportó a la mañana de este viernes en el negocio llamado Gorditas Acapulco, ubicado en la calle Última Norte de la mencionada colonia, a unos metros de la calle Arenal.

Según los hechos, los delincuentes llegaron a bordo de un automóvil Chevy de color rojo y se estacionaron frente al negocio, cinco de ellos descendieron y uno más se quedó en el carro.

Los cinco maleantes entraron al local en donde amenazaron a los encargados y clientes para que les entregaran sus pertenencias, permanecieron en el interior por alrededor de cuatro minutos y en ese tiempo más personas tuvieron la mala suerte de llegar y también fueron sometidas y asaltadas.

Tres de los clientes intentaron poner resistencia pero fueron golpeados por los sujetos, quienes los despojaron de lo que traían como celulares y carteras.

Luego del atraco, los maleantes regresaron al carro y emprendieron la huida con rumbo desconocido mientras los afectados reportaban el hecho a las corporaciones.

Arribaron elementos de la Policía Municipal tanto de la capital como de Soledad, a fin de atender a los afectados y se montó un operativo en la zona pero no se pudo localizar a los maleantes, por lo que se recomendó que se presentara la denuncia respectiva por los hechos.