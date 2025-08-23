Después de diciembre conectarían los pozos

CIUDAD VALLES.- Después de diciembre Dapas haría los proyectos para que las nuevas fuentes de abastecimiento sean unidas al sistema de Dapas para tener agua suficiente para dotar a familias de la ciudad.

El director de este organismo, Osmín Meraz Echeverría refirió que una vez que hayan terminado los trabajos de excavación, entonces comenzarían a hacer los planes de conexión y que esa extracción dote de agua a las familias de Ciudad Valles.

Los proyectos de perforación de pozos comenzaron hace unas seis semanas en el ejido Montecillos y en Miravalles, a instancias del Gobierno del Estado y debido a las crisis de falta de agua en el río de agosto de 2023 y abril de 2024, serán una alternativa para evitar desabasto en las viviendas.