Video | Otra vez un tráiler se atoró en el Río Santiago
La unidad quedó trabada esta mañana; no hubo lesionados.
Temprano este lunes, un tráiler volvió a quedar atorado en la zona del circuito interior Río Santiago que cruza la capital potosina y el municipio conurbado de Soledad de Graciano Sanchéz, generando movilización de personal de Tránsito y alertando a los automovilistas que circulaban por el lugar.
La unidad quedó trabada por intentar pasar sin respetar las restricciones de altura y peso, lo que ocasionó una obstrucción parcial mientras se realizaban las maniobras para retirarla.
No se reportaron personas lesionadas y la circulación fue restablecida tiempo después.
Alguna imágenes en redes sociales muestran que el trailer ya habría pasado dejando piezas de la caja por puentes anteriores en la misma vía.
