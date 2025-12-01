Video | Otra vez un tráiler se atoró en el Río Santiago

logo pulso
Seguridad

La unidad quedó trabada esta mañana; no hubo lesionados.

Por Redacción

Diciembre 01, 2025 11:21 a.m.
A
Temprano este lunes, un tráiler volvió a quedar atorado en la zona del circuito interior Río Santiago que cruza la capital potosina y el municipio conurbado de Soledad de Graciano Sanchéz, generando movilización de personal de Tránsito y alertando a los automovilistas que circulaban por el lugar.

La unidad quedó trabada por intentar pasar sin respetar las restricciones de altura y peso, lo que ocasionó una obstrucción parcial mientras se realizaban las maniobras para retirarla.

No se reportaron personas lesionadas y la circulación fue restablecida tiempo después.

Alguna imágenes en redes sociales muestran que el trailer ya habría pasado dejando piezas de la caja por puentes anteriores en la misma vía

