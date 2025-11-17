Video | Se roban letrero de Café Corta'o
El propietario solicitó la colaboración de la gente para recuperarlo
El propietario de Café Corta'o denunció este lunes que el letrero de su establecimiento desapareció aparentemente durante la madrugada.
"Hoy en la mañana desapareció el letrero con nuestro nombre. Si ven a alguien intentándolo vender por ahí...Avísennos", solicitó en sus redes sociales.
También señaló que "prometemos recompensa a quien nos ayude a recuperarlo. Última vez visto: justo en nuestra fachada", señaló.
El negocio está ubicado en Independencia 1150, frente a la Plaza de Aranzazú, en el centro histórico de la capital.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Video | Se roban letrero de Café Corta'o
Pulso Online
El propietario solicitó la colaboración de la gente para recuperarlo
Choque en Salvador Nava complica la vialidad
Redacción
El accidente fue a la altura de Tatanacho con dirección al poniente
Tras detenciones, mantienen operativo en Villa de Reyes
Redacción
Se llevan a cabo con presencia de elementos vía terrestre y aérea