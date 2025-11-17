logo pulso
Video | Se roban letrero de Café Corta'o

El propietario solicitó la colaboración de la gente para recuperarlo

Por Pulso Online

Noviembre 17, 2025 02:05 p.m.
A
Video | Se roban letrero de Café Cortao

El propietario de Café Corta'o denunció este lunes que el letrero de su establecimiento desapareció aparentemente durante la madrugada.

"Hoy en la mañana desapareció el letrero con nuestro nombre. Si ven a alguien intentándolo vender por ahí...Avísennos", solicitó en sus redes sociales.

También señaló que "prometemos recompensa a quien nos ayude a recuperarlo. Última vez visto: justo en nuestra fachada", señaló.

El negocio está ubicado en Independencia 1150, frente a la Plaza de Aranzazú, en el centro histórico de la capital. 

