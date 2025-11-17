Video | Se roban letrero de Café Corta'o

El propietario de Café Corta'o denunció este lunes que el letrero de su establecimiento desapareció aparentemente durante la madrugada.

"Hoy en la mañana desapareció el letrero con nuestro nombre. Si ven a alguien intentándolo vender por ahí...Avísennos", solicitó en sus redes sociales.

También señaló que "prometemos recompensa a quien nos ayude a recuperarlo. Última vez visto: justo en nuestra fachada", señaló.

El negocio está ubicado en Independencia 1150, frente a la Plaza de Aranzazú, en el centro histórico de la capital.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

?? | Se roban letrero de Café Cortáo

- El propietario solicitó la colaboración de la gente para recuperarlo y ofrece recompensa / Los detalles: ??https://t.co/2ptNMZyjrq pic.twitter.com/Xnm2NE5HTj — Pulso Online (@pulso_mx) November 17, 2025



