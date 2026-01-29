Vinculado a proceso por ultrajar a una menor

XILITLA.- Un hombre que estaba acusado de ultrajar a una menor de edad en Xilitla, fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión.

La FGESLP informó que se obtuvo vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa en contra de Juventino "N", por su probable responsabilidad en el delito de violación en agravio de una persona menor de edad.

Luego de tener conocimiento de los hechos ocurridos en la localidad de Tlaletla, en el municipio de Xilitla, agentes del Ministerio Público adscritos a la Delegación Quinta de la Fiscalía integraron la carpeta de investigación correspondiente, la cual fue presentada ante un Juez de control, quien libró la orden de aprehensión contra el señalado.

Derivado de un convenio de colaboración interinstitucional, elementos de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentaron el mandamiento judicial en Monterrey, Nuevo León, trasladando posteriormente al imputado ante la autoridad judicial potosina.

Durante la audiencia inicial, la Fiscalía Potosina formuló imputación y expuso los datos de prueba, los cuales fueron considerados suficientes por el Juez para dictar la vinculación a proceso, además de imponer la prisión preventiva justificada y establecer un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

El imputado permanecerá recluido en un Centro Estatal de Reinserción Social de la región, mientras continúa el proceso penal en su contra.