Vinculan a proceso a dos por presunta posesión de droga

Personal litigador de la Delegación Quinta de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) obtuvo la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra de Cristián "N" y Gustavo "N", por su probable participación en el delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, variante de posesión simple.

Los imputados fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) en la Zona Centro del municipio de San Antonio, cuando circulaban a bordo de una motocicleta y mostraron una actitud agresiva, motivo por el cual se les realizó una inspección preventiva, localizándoles bolsas con sustancias con características similares a la marihuana y a la droga conocida como "cristal".

Posteriormente, ambos individuos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Delegación Quinta, donde se integró la carpeta de investigación correspondiente. Durante la audiencia inicial, se vertieron los datos de prueba suficientes ante un Juez de control, quien resolvió vincularlos a proceso.

Asimismo, a solicitud de la Fiscalía, la autoridad judicial impuso la prisión preventiva justificada y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria. En tanto, los imputados permanecerán recluidos en un Centro Estatal de Reinserción Social de la región, en espera de la continuación de su proceso penal.

