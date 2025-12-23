Violentos individuos acaban tras las rejas

En atención a reportes ciudadanos, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos hombres por presunta violencia familiar y a otro por daños a la propiedad ajena, hechos ocurridos en distintas colonias.

El primer auxilio fue atendido en la calle Galilea, del fraccionamiento Nuevo Testamento, en la colonia Genovevo Rivas Guillén, donde los oficiales municipales tuvieron contacto con una mujer que señaló a su pareja de haberla agredido física y psicológicamente, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra. En el lugar fue ubicado el señalado, quien se identificó como Víctor "N" de 41 años.

Posteriormente, en la calle Las Dalias, de la colonia Praderas del Maurel, policías soledenses atendieron a una mujer que indicó haber sido violentada físicamente y amenazada por su expareja, solicitando proceder legalmente en contra de quien dijo llamarse Marcelo "N" de 32 años.

Finalmente, en la calle Eclipse, de la colonia La Libertad, agentes municipales respondieron a un auxilio donde una persona reportó que un sujeto golpeó su automóvil, causándole daños en la carrocería.

En el sitio fue ubicado el señalado, quien se identificó como Marcos "N" de 47 años, manifestando la parte afectada su deseo de proceder legalmente en su contra.

A los tres se les informó que serían detenidos por presunta violencia familiar y por presuntos daños, respectivamente, y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación legal.