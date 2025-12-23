logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ENTUSIASMADOS!

Fotogalería

¡ENTUSIASMADOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Violentos individuos acaban tras las rejas

Por Redacción

Diciembre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Violentos individuos acaban tras las rejas

En atención a reportes ciudadanos, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos hombres por presunta violencia familiar y a otro por daños a la propiedad ajena, hechos ocurridos en distintas colonias.

El primer auxilio fue atendido en la calle Galilea, del fraccionamiento Nuevo Testamento, en la colonia Genovevo Rivas Guillén, donde los oficiales municipales tuvieron contacto con una mujer que señaló a su pareja de haberla agredido física y psicológicamente, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra. En el lugar fue ubicado el señalado, quien se identificó como Víctor "N" de 41 años.

Posteriormente, en la calle Las Dalias, de la colonia Praderas del Maurel, policías soledenses atendieron a una mujer que indicó haber sido violentada físicamente y amenazada por su expareja, solicitando proceder legalmente en contra de quien dijo llamarse Marcelo "N" de 32 años.

Finalmente, en la calle Eclipse, de la colonia La Libertad, agentes municipales respondieron a un auxilio donde una persona reportó que un sujeto golpeó su automóvil, causándole daños en la carrocería. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En el sitio fue ubicado el señalado, quien se identificó como Marcos "N" de 47 años, manifestando la parte afectada su deseo de proceder legalmente en su contra.

A los tres se les informó que serían detenidos por presunta violencia familiar y por presuntos daños, respectivamente, y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación legal.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

VIDEO | Violento asalto en la Unidad Fidel Velázquez
VIDEO | Violento asalto en la Unidad Fidel Velázquez

VIDEO | Violento asalto en la Unidad Fidel Velázquez

SLP

Redacción

Seis personas irrumpieron en una tienda de equipos para spa

Activan Alerta Ámber para buscar adolescente
Activan Alerta Ámber para buscar adolescente

Activan Alerta Ámber para buscar adolescente

SLP

Redacción

Fue visto en Camino Viejo a San Pedro y temen sea víctima de algún delito

Intentar robar cajero automático en Valles
Intentar robar cajero automático en Valles

Intentar robar cajero automático en Valles

SLP

Redacción

Arrestan a expolicía municipal armado y con cocaína
Arrestan a expolicía municipal armado y con cocaína

Arrestan a expolicía municipal armado y con cocaína

SLP

Redacción

Fue detectado en un auto con placas de Jalisco en la avenida Salvador Nava