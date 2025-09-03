logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CARRERA ATLÉTICA “COLOR RUN”

Fotogalería

CARRERA ATLÉTICA “COLOR RUN”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Capturan a un objetivo prioritario en Soledad

Por Redacción

Septiembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Capturan a un objetivo prioritario en Soledad

Un objetivo prioritario generador de incidencias, fue detenido por oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad, traía dosis de cristal y réplicas de arma de fuego, cuenta con un historial de cinco puestas a disposición de la autoridad competente por distintos delitos del fuero común.

Esta nueva detención se realizó en la colonia Hacienda San Miguel, en labores de prevención desplegadas para combatir la incidencia delictiva.

Cuando agentes municipales transitaban sobre la calle Hacienda Guanamé, en la colonia mencionada, detectaron a un individuo que cometía faltas administrativas en la vía pública, por lo que se acercaron a indicarle la sanción correspondiente. Después de entrevistar al sujeto se identificó como Luis “N” de 36 años de edad, quien mostró una actitud evasiva, efectuándole una inspección a su persona.

Después de revisarlo se le encontraron 24 dosis de un material blanco granulado semejante a la droga sintética conocida como “cristal”, así como dos réplicas de arma de fuego.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al mismo tiempo se consultó su estatus legal en Plataforma México, encontrando que se trataba de un objetivo prioritario con cinco arrestos en los que se puso a disposición de la autoridad competente por la comisión de distintos delitos del fuero común.

De inmediato se le informó que sería detenido por posesión de metanfetaminas, además se le dio lectura de su carta de derechos. El arrestado fue consignado a Barandilla Municipal donde lo certificó el médico legista, y después se puso a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cae otro individuo por secuestro en Villa Hidalgo
Cae otro individuo por secuestro en Villa Hidalgo

Cae otro individuo por secuestro en Villa Hidalgo

SLP

Redacción

Otros dos ya están bajo proceso en el penal por el mismo caso, ocurrido en junio

Hallan cuerpo de hombre destazado, en Jassos
Hallan cuerpo de hombre destazado, en Jassos

Hallan cuerpo de hombre destazado, en Jassos

SLP

Redacción

Estaba en bolsas para basura y le dejaron un mensaje escrito en cartulina

Capturan a un objetivo prioritario en Soledad
Capturan a un objetivo prioritario en Soledad

Capturan a un objetivo prioritario en Soledad

SLP

Redacción

Chocan autos por alcance, sólo daños
Chocan autos por alcance, sólo daños

Chocan autos por alcance, sólo daños

SLP

Redacción