Capturan a un objetivo prioritario en Soledad

Un objetivo prioritario generador de incidencias, fue detenido por oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad, traía dosis de cristal y réplicas de arma de fuego, cuenta con un historial de cinco puestas a disposición de la autoridad competente por distintos delitos del fuero común.

Esta nueva detención se realizó en la colonia Hacienda San Miguel, en labores de prevención desplegadas para combatir la incidencia delictiva.

Cuando agentes municipales transitaban sobre la calle Hacienda Guanamé, en la colonia mencionada, detectaron a un individuo que cometía faltas administrativas en la vía pública, por lo que se acercaron a indicarle la sanción correspondiente. Después de entrevistar al sujeto se identificó como Luis “N” de 36 años de edad, quien mostró una actitud evasiva, efectuándole una inspección a su persona.

Después de revisarlo se le encontraron 24 dosis de un material blanco granulado semejante a la droga sintética conocida como “cristal”, así como dos réplicas de arma de fuego.

Al mismo tiempo se consultó su estatus legal en Plataforma México, encontrando que se trataba de un objetivo prioritario con cinco arrestos en los que se puso a disposición de la autoridad competente por la comisión de distintos delitos del fuero común.

De inmediato se le informó que sería detenido por posesión de metanfetaminas, además se le dio lectura de su carta de derechos. El arrestado fue consignado a Barandilla Municipal donde lo certificó el médico legista, y después se puso a disposición de la Fiscalía General del Estado.