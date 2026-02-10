logo pulso
Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Seguridad

Vuelca su camioneta sobre carretera a Rioverde

No se reportan lesionados tras el accidente

Por Redacción

Febrero 10, 2026 03:50 p.m.
A
Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Daños materiales cuantiosos, fue el saldo de una volcadura de una camioneta Chevrolet en la carretera Rioverde. El hecho fue repostado cerca de las 15:00 horas de este martes. 

El conductor circulaba sobre carriles centrales con dirección al distribuidor Benito Juárez, pero al llegar a la altura de la calle 10 de Octubre de la colonia Primero de Mayo, perdió el control hacia su izquierda y choca contra el muro de contención que divide ambos carriles. 

Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento del suceso, del que no se reportan lesionados.   

Mueren jóvenes motociclistas en accidentes

Uno fue arrollado en carretera a Zacatecas y otro derrapó en la de Rioverde

