Vuelca su camioneta sobre carretera a Rioverde

Daños materiales cuantiosos, fue el saldo de una volcadura de una camioneta Chevrolet en la carretera Rioverde. El hecho fue repostado cerca de las 15:00 horas de este martes.

El conductor circulaba sobre carriles centrales con dirección al distribuidor Benito Juárez, pero al llegar a la altura de la calle 10 de Octubre de la colonia Primero de Mayo, perdió el control hacia su izquierda y choca contra el muro de contención que divide ambos carriles.

Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento del suceso, del que no se reportan lesionados.

