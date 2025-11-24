Vuelca tractocamión y daña viviendas en Valle de la Virgen (video)

Un operativo de la Coordinación Estatal de Protección Civil se activó tras un reporte ciudadano en el fraccionamiento Valle de la Virgen, donde un tractocamión perdió el control durante una maniobra de descarga y terminó recostado sobre su costado izquierdo.

De acuerdo con la dependencia, la unidad involucrada es un Kenworth con placas TM6622-F, propiedad de Grupo CALER, que se inclinó durante la operación y provocó daños en al menos 5 viviendas colindantes. El incidente generó un riesgo inmediato para los residentes de la zona.

Protección Civil procedió a colocar sellos de aseguramiento al vehículo y dictaminó la clausura total de la obra donde se ejecutaba la maniobra. La autoridad subrayó que este tipo de trabajos exige el cumplimiento estricto de protocolos de seguridad para evitar accidentes.

La Coordinación Estatal reiteró a empresas y supervisores que las maniobras de alto riesgo deben realizarse con medidas reforzadas, especialmente en zonas habitacionales donde un error puede desencadenar daños materiales y poner en peligro a familias enteras.

Fotografía desde el interior de una vivienda