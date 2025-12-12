Ya se observa incremento en accidentes viales; piden precaución

Aunque no precisó el porcentaje, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), alertó que, en la presente semana, la segunda de diciembre, se incrementaron los accidentes de tránsito en la entidad potosina.

Complementó que, en la mayoría de los incidentes viales se reportó el fallecimiento de personas, hechos que "duelen y lastiman", lamentó.

En entrevista, expuso que, entre las causas de los colisiones, volcaduras y demás reportes, se encuentra circular a velocidad inmoderada y conducir en estado de ebriedad.

La fiscal general conminó a las y los conductores ser más precavidos y responsables al momento de conducir un automotor, a fin de evitar circunstancias de riesgo y con resultados fatales.

"Algo que hemos detectado en Fiscalía esta semana, es el incremento en accidentes viales", subrayó García Cázares.