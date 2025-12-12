logo pulso
Seguridad

Ya se observa incremento en accidentes viales; piden precaución

En la mayoría se reportó el fallecimiento de personas, señaló la FGE

Por Rubén Pacheco

Diciembre 12, 2025 11:53 a.m.
A
Foto: Huasteca Hoy

Foto: Huasteca Hoy

Aunque no precisó el porcentaje, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), alertó que, en la presente semana, la segunda de diciembre, se incrementaron los accidentes de tránsito en la entidad potosina.

Complementó que, en la mayoría de los incidentes viales se reportó el fallecimiento de personas, hechos que "duelen y lastiman", lamentó.

En entrevista, expuso que, entre las causas de los colisiones, volcaduras y demás reportes, se encuentra circular a velocidad inmoderada y conducir en estado de ebriedad.

La fiscal general conminó a las y los conductores ser más precavidos y responsables al momento de conducir un automotor, a fin de evitar circunstancias de riesgo y con resultados fatales.

"Algo que hemos detectado en Fiscalía esta semana, es el incremento en accidentes viales", subrayó García Cázares.

Vuelca camioneta; conductor "la libra"

Perdió el control del volante y se salió del camino

SLP

Rubén Pacheco

En la mayoría se reportó el fallecimiento de personas, señaló la FGE

