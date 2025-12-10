logo pulso
Seguridad

Vuelca camioneta; conductor "la libra"

Perdió el control del volante y se salió del camino

Por Redacción

Diciembre 10, 2025 03:00 a.m.
A

CIUDAD VALLES.- Una camioneta acabó con las llantas hacia arriba, cerca del Hospital General de Ciudad Valles; su conductor, de milagro, resultó ileso.

Lo anterior sucedió este martes por la tarde, cuando el conductor de una camioneta Ford Ranger blanca, con placas de circulación de San Luis Potosí, se desplazaba con dirección de Ciudad Valles hacia Tamazunchale.

Todavía no salía de la zona urbana cuando, en el tramo del balneario Quinta Rosy al Hospital General, perdió el control del volante y se salió del camino.

En ese lugar había un desnivel, y la unidad volcó, quedando con las llantas hacia arriba, pero se detuvo al atorarse en un lienzo de alambre de púas.

El accidente fue reportado al Sistema de Emergencias 9-1-1, y en minutos llegaron brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE); sin embargo, el conductor de la Ranger estaba ileso y no requirió atención.

Del accidente tomaron conocimiento elementos de la Guardia Nacional, quienes pidieron el apoyo de una grúa para retirar la unidad accidentada.

